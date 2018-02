Fa Cup | Wigan Manchester City | polizia indaga su incidenti

FA Cup - la vittoria finale per il Wigan rimane a 40 - 00 : TORINO - A quasi cinque anni dalla beffa di Wembley, il Wigan colpisce ancora. I biancoblù questa volta battono a sorpresa il Manchester City nel quinto turno di Fa Cup - un altro 1-0 dopo quello che ...

Shock Manchester City - è fuori dalla FA Cup : impresa clamorosa del Wigan : Clamoroso risultato negli ottavi di finale di FA Cup, incredibile impresa del Wigan che ha eliminato il Manchester City, sfuma il primo obiettivo stagionale per la squadra di Guardiola, brutta prestazione per i leader della Premier League che devono arrendersi al piccolo Wigan. Decide una rete Grigg al 79′, nel finale tante occasioni per il Manchester City e forcing incredibile, la squadra di Guardiola non trova però la via della rete. ...

FA Cup - Wigan-Mancheseter City in diretta : probabili formazioni e risultato LIVE dalle 20.55 : probabili formazioni Wigan , 4-2-3-1, : Walton; Byrne, Dunkley, Burn, Elder; Fulton, Power; Massey, Powell, Jacobs; Grigg. All: Cook Manchester City , 4-3-3, : Bravo; Danilo, Kompany, Laporte, ...