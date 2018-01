Entrare al lavoro | timbrare e trovare la morte prima di finire il turno

: RT @GrilloLi: Trovare la motivazione per entrare al lavoro alle 16 è enormemente faticoso - Angiclimber : RT @GrilloLi: Trovare la motivazione per entrare al lavoro alle 16 è enormemente faticoso - giobals : RT @socialfactorit: Siamo giovani e dinamici. Amiamo fare più che raccontarci e pensiamo che il nostro lavoro sia il più bello del mondo. S… - SenzaBustaPaga : Un aiuto per entrare nel mondo del lavoro. Dal Comune di Trento 1 milione per i laboratori di ... - dariopanz : RT @PietroPatti: #lariachetira Mi piacerebbe sapere da @ale_moretti quale fosse il lavoro di @matteorenzi prima di entrare in politica!!! - SerenaCol31 : @matteosalvinimi Ohhh e infattiii l Italia sta diventando un paese di anziani perché non c'è possibilità per i giov… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Erano impegnati in operazioni di routine, probabilmente la pulizia di un forno quando, per cause ancora da stabilire, sei #operai sono rimasti #intossicati all'interno della Lamina spa. L'azienda in questione, sita in via Rho a Milano, poco lontano dai binari della stazione, è specializzata nella produzione per laminazione a freddo di nastri di alta precisione in #acciaio e titanio, ed è stata fondata nel 1949, distinguendosi come azienda “modello”, tanto da appartenere alle societa' storiche del tessuto industriale della citta'. Tre gli operai che hanno perso la vita poco dopo l'arrivo negli ospedali di Monza e al Sacco di Milano. Gravi le condizioni di un altro operaio, ora ricoverato al San Raffaele, mentre altri due colleghi si trovano alla clinica Santa Rita, ma in condizioni meno preoccupanti. Tutti e sei gli operai sono stati ritrovati incoscienti a due metri di ...