Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della ventisettesima puntata

Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuovadel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che vede la presenza in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web.Ecco tutte lesu ciò che accadrà questa sera, tratte dal comunicato ufficiale:Questa sera una nuova eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria?L’ingresso di Maria Teresa, Federico e Mattia ha portato nella Casa una ventata di freschezza, in particolar modo Mattia che intrattiene i coinquilini con balli e canti.Dopo le tensioni degli ultimi giorni, questa sera Helena e Zeudi avranno modo di confrontarsi e dar voce ognuna alle proprie ragioni.