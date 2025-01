Ilrestodelcarlino.it - Cagli, quanto entusiasmo per l’arrivo dei giocatori

Duecento bambini hanno preso parte all’evento organizzato ieri dalla Vuelle alla palestra Panichi Pieretti diin collaborazione con il Nuovo Basketche milita in Promoziome. Presenti il responsabile del clubese, Andrea Ciancamerla e la presidente della Polisportiva di cui fa parte, Erika Secci. "Esperienza bellissima - dice Marco Panichi, il nuovo consorziato della Vuelle -. Ringrazio squadra e società perché vedere i nostri ragazzini felici vicino ai propri beniamini è stata una splendida emozione. E’ importante che la squadra principale della provincia raggiunga anche questi territori, così si regalano anche stimoli per intervenire su strutture che sono ormai al limite. Speriamo che questa serata spinga qualcuno ad impegnarsi a favore dei ragazzi di queste zone per portare avanti i valori fondamentali dello sport.