Calciomercato Milan rossoneri su Estupinan ma il Brighton fa muro

Il Milan punta con decisione su Pervis Estupinan per rinforzare la corsia sinistra, ma la prima offerta rossonera non ha convinto il Brighton. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, rossoneri su Estupinan, ma il Brighton fa muro

In questa notizia si parla di: milan - estupinan - brighton - calciomercato

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome in difesa: ecco Estupinán - Il calciomercato si infiamma con un nuovo nome per la fascia sinistra del Milan: ecco Pervis Estupinán, su di lui anche il.

Calciomercato Milan, Moretto: “Contatti con il Brighton per Estupinan” - Calciomercato Milan: Matteo Moretto rivela i primi contatti col Brighton per Pervis Estupinan. Sondato il terzino sinistro ecuadoregno

Calciomercato Milan: avviati contatti per Estupinan del Brighton. Ultime - Calciomercato Milan: avviati contatti per Estupinan del Brighton. Ultime sulla nuova pista battuta dai rossoneri Il calciomercato Milan, sotto l’attenta guida del suo neo Direttore Sportivo Igli Tare, sembra intenzionato a muoversi in maniera significativa sul mercato, con un forte focus sul rafforzamento della linea difensiva.

Il Milan ha presentato una prima proposta ufficiale al Brighton per Estupinan di 15M€. #calciomercato @la_rossonera Vai su X

Calciomercato Milan Estupinan nome nuovo Vai su Facebook

Milan attivo in Premier: 12 milioni per Estupinan, sondaggio per Hojlund; Milan su Pervis Estupinan per la fascia sinistra: prima offerta al Brighton, parte la trattativa; Chi è Pervis Estupinan, idea del Milan per la fascia sinistra: l'Italia solo di passaggio e quel filo rosso con il Manchester United.

Milan, offerti 12 milioni per Estupinan del Brighton. Sondaggio per Hojlund - Il Brighton lo valuta di più ma il giocatore spinge per andare al Milan, affascinato dal progetto sportivo. Da sport.sky.it

Calciomercato Milan: avviati contatti per Estupinan del Brighton. Ultime - Ultime sulla nuova pista battuta dai rossoneri Il calciomercato Milan, sotto l’attenta guida del suo neo Direttore Sportivo Igli Tare, ... Scrive calcionews24.com