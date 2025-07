Kessié Juventus sul centrocampista piomba a sorpresa quel club di Serie A! L’ivoriano è considerato una priorità per quell’allenatore L’indiscrezione

Kessié Juventus, tra l’ivoriano e i bianconeri si frappone quella società: l’allenatore lo ritiene una priorità. La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo. Uno dei principali obiettivi della dirigenza viola è riportare Franck Kessié in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista ivoriano potrebbe tornare nel nostro campionato: la Fiorentina è pronta a fare un tentativo concreto per portarlo a Firenze. Il club viola considera Kessié il tassello ideale per la mediana. Questa mossa sarebbe il giusto completamento per il progetto tecnico di Stefano Pioli, che lo conosce bene, avendolo allenato al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kessié Juventus, sul centrocampista piomba a sorpresa quel club di Serie A! L’ivoriano è considerato una priorità per quell’allenatore. L’indiscrezione

Juventus, si valuta Kessié per il centrocampo - Juventus, suggestione Kessié: un ritorno possibile? Franck Kessié, il dinamico centrocampista ivoriano, torna a infiammare il mercato italiano.

Juventus, Comolli monitora il centrocampo: torna di moda Kessié - La buona partenza con l’arrivo di Jonathan David dovrà essere solamente il primo passo di un’ estate concreta per la Juventus.

Juventus: Kessié emerge come nome di spicco - Un mercato strategico La Juventus si muove con attenzione nel mercato estivo, e Franck Kessié emerge come un nome di spicco per rinforzare il centrocampo.

