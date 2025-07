Il napoletano che ha rivoluzionato il concetto di centro commerciale alla guida dell' outlet del lusso

Un top manager dell'area metropolitana di Napoli nella governance che guiderà il San Marino Outlet Experience, struttura che comprende i principali marchi del lusso mondiale: si tratta di Francesco Furino, nominato amministratore delegato. Sarà affiancato da Eugenio Manghi e Giovanni Battista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

