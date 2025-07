Firenze in scena le ' Sepolte Memorie' con la Compagnia delle Seggiole

Firenze, 17 luglio 2025 - A Firenze va in scena le 'Sepolte Memorie ' con la Compagnia delle Seggiole. Il 18 luglio si apre il viaggio teatrale nel Cimitero Monumentale della Misericordia di Santa Maria all’Antella. Si replica anche il 24 e 25 luglio, con partenza alle 20:30 e alle 21:45, per rivivere frammenti di vite tra pietre e cipressi. Lo spettacolo è in collaborazione con la Misericordia dell’Antella e il Cral già Banca Toscana, dedicato al Custode dei Valori Franco Mariani. Dal 4 all’8 agosto torna Grillo Swing. Cinque serate nei cinque quartieri di Firenze per rendere omaggio al Grillo Canterino e alle canzoni di Odoardo Spadaro, tra musica dal vivo, teatro e atmosfere radiofoniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in scena le 'Sepolte Memorie' con la Compagnia delle Seggiole

Firenze, Ugo De Vita in scena con ‘Voci del Mediterranneo’ al Teatro Niccolini - Firenze, 28 aprile 2025 - Ugo De Vi ta porta in scena Voci del Mediterraneo al teatro Niccolini. De Vita, autore ed attore, docente universitario presso un Master di Filosofia a Padova, il 19 maggio alle 18.

Firenze, in scena Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra Di Marco - Firenze, 30 aprile 2025 – Nbdt Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale tra danza e musica in occasione di TedxFiesole 2025, in programma domenica 4 maggio alle 21.

Firenze, Giorgio Montanini in scena con ‘Fall’ - Firenze, 2 maggio 2025 - Martedì 6 maggio alle ore 21 Altra Scena presenta Giorgio Montanini in ‘Fall’ che sarà in scena al teatro Puccini.

