Roma, 17 lug. (LaPresse) – In un video pubblicato su Facebook il premier slovacco, Robert Fico, ha annunciato che è pronto a dare mandato ai rappresentanti di Brastislava presso l’Unione europea affinché sostengano il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo riporta la stampa slovacca. Secondo Fico, sarebbe controproducente continuare a bloccare il prossimo pacchetto di sanzioni, poiché tutte le opzioni per i negoziati con Bruxelles sono state per il momento esaurite e mantenere la posizione attuale metterebbe a repentaglio gli interessi della Slovacchia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina: Fico, Slovacchia voterà a favore delle sanzioni contro Mosca