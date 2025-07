Calciomercato Cremonese si punta tutto su Walukiewicz La situazione sulla trattativa

Calciomercato Cremonese: interesse per Walukiewicz, la difesa al centro del progetto. La situazione Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo, con la dirigenza grigiorossa attivamente impegnata a rafforzare la rosa in vista della stagione 202526 di Serie B. In particolare, si cerca un innesto di qualitĂ ed esperienza per il reparto difensivo, e nelle ultime ore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Cremonese, si punta tutto su Walukiewicz. La situazione sulla trattativa

In questa notizia si parla di: calciomercato - cremonese - walukiewicz - situazione

Calciomercato.com – Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana | Altri campionati Italia - 2025-05-15 16:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Cremonese, quali sono gli obiettivi per la salvezza? Sanabria in pole, ma non è l’unico - Calciomercato Cremonese: caccia al nuovo tecnico e a rinforzi in ogni reparto. Le ultime Il Calciomercato Cremonese è entrato nel vivo dopo l’addio di Giovanni Stroppa, destinato a sedere sulla panchina del Venezia.

Calciomercato.com – Cremonese, l’eroe De Luca: “Dal rigore sbagliato alla doppietta, merito di una nuvola a forma di cigno” | Serie A - 2025-06-02 19:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

#calciomercato #cremonese avviati i contatti con il #Torino per #Tameze e #Walukiewicz e con il #Parma per #Mihaila Vai su X

CALCIOMERCATO, ASSE COMO-TORINO? La permanenza di Adrien #Tameze in granata è tutt'altro che scontata: dopo una stagione opaca e con poco spazio, il centrocampista francese piace a #Como e #Cremonese. I lariani cercano profili esperti Vai su Facebook

Cremo, accostati tre nomi nuovi: Tamèze, Walukiewicz e Mihaila; Non solo Tameze: la Cremonese chiede al Torino anche Walukiewicz. Trattative in corso; Cremonese, spuntano anche Walukiewicz e Mihaila.

Calciomercato Cremonese, avanti tutta per comprare l’attaccante Mihaila. Ecco le ultime - Le ultime Il Calciomercato Cremonese si infiamma con un nome nuovo destinato a entrare nel mirino del club lombardo: Valentin M ... Riporta calcionews24.com

Cremonese, 4 trattative in corso: Walukiewicz, Tameze, Gollini e Mihaila - Dopo l'arrivo di Romano Floriani Mussolini dalla Lazio, nella giornata di martedì sono state presentate due richieste al Torino per ... Scrive sport.sky.it