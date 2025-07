Mercato Milan si riapre la pista | clamoroso ritorno di fiamma

Il mercato dei rossoneri è tutt’altro che fermo, a Casa Milan valutano ogni opzione e opportunitĂ ; nelle ultime ore arrivano news importanti Il Diavolo è attivo sul mercato e tiene monitorato tutte le possibili piste. Dopo l’uscita ufficiale di Theo Hernandez, la dirigenza vorrebbe portare a Milano un profilo importante per ravvivare l’ambiente. Le ultime notizie parlano di un ritorno di fiamma importante per la sessione. Javi Guerra: il Valencia tentenna, il Milan torna a spingere. Il centrocampista spagnolo ha un contratto con il Valencia che scadrĂ nel 2027, ma lo stesso giocatore vorrebbe rinnovare l’accordo ed incrementare lo stipendio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato Milan, si riapre la pista: clamoroso ritorno di fiamma

In questa notizia si parla di: mercato - milan - ritorno - fiamma

Milan, Boban: “Mercato? C’era un accordo con Maldini. Con Furlani cose strane” - Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rivelato come andava il calciomercato ai tempi in cui era in societĂ

Mercato Milan, emergenza difesa: Thiaw e Tomori in uscita, ecco i nomi di Moncada - La cronica emorragia di gol incassati dal Milan impone una decisa inversione di rotta nel prossimo mercato estivo: Thiaw e Tomori ai saluti?

Milan Bologna, Furlani su Conceicao: «Vincesse due trofei nella stessa stagione eguaglierebbe Ancelotti e va tenuto in considerazione. DS e mercato…» - Milan Bologna, Furlani AD dei rossoneri, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida: le sue dichiarazioni Intervenuto a Sky prima di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha dichiarato: PAROLE – «Conceicao? Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione.

#Calciomercato | Un club di Serie A ha messo nel mirino #GranitXhaka, vecchia fiamma del #Milan! ? Il centrocampista del #Leverkusen piace molto a una big italiana Scopri il club interessato nel nostro articolo #ACMilan #SerieA #Xhaka Vai su X

#Calciomercato | Un club di Serie A ha messo nel mirino #GranitXhaka, vecchia fiamma del #Milan! ? Il centrocampista del #Leverkusen piace molto a una big italiana, che studia la situazione in vista di un possibile colpo a sorpresa. Scopri il club int Vai su Facebook

Mercato Milan, si riapre la pista: clamoroso ritorno di fiamma; Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Lucca. Thiaw piace al Newcastle; Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Lucca. Thiaw piace al Newcastle.

Ritorno di fiamma Milan, deciso il post Theo: arriva dalla Premier - Per la fascia sinistra il nome più caldo arriva dalla Premier. Come scrive spaziomilan.it

Mercato Milan, svolta a sorpresa: c’è il clamoroso ritorno di fiamma - Cambio di strategia per il Milan che nelle prossime ore si tufferà su un obiettivo che sembrava ormai sfumato. Si legge su spaziomilan.it