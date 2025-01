Liberoquotidiano.it - "Cosa interessa a Giorgia Meloni": la sparata di Di Battista, come sta rosicando... | Video

A Dimartedì, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, si parla dell'elezione a quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, al suo secondo mandato non consecutivo, interrotto dal lustro di governo di Joe Biden. Presente alla cerimonia d'insediamento alla Casa Bianca anche il presidente del Consiglio italiano,, ma per l'ex-grillino Alessandro Dinon è stato un buon segnale: “Trump ha detto ‘a tutti i membri del mio governo chiedo di mobilitare i vasti poteri che avete a disposizione per sconfiggere quella che è stata un'inflazione record e ridurre drasticamente costi e prezzi'. Da parte del centrodestra sono arrivati i ‘bravo, bis, sei il re del mondo, ma loro non hanno fatto nulla. C'è stato un trimestre anti-inflazione, ma è stata una buffonata, perché i prezzi che sono cresciuti in virtù di un'inflazione collegata alla guerra in ucraina e di cui laè una delle responsabili”.