Garnacho-Napoli, colpo di scena: "Entro domenica o salta tutto". Chelsea in agguato

di: “”.in"> Svolta improvvisa peral: De Laurentiis vuole chiudereil weekend. Ilprepara l’assalto al gioiello del Manchester United.Ilha stabilito una deadline per l’acquisto di Alejandrodal Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis vuole una risposta definitivail prossimo weekend per il principale obiettivo indicato da Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia.La trattativa è giunta a un punto cruciale: gli azzurri sono pronti a investire circa 50 milioni di euro (bonus inclusi) per l’esterno argentino, ma permane una distanza economica con lo United. “In or out. Do fuori nell’arco di pochi giorni e comunque non oltre il prossimo weekend senza la ragionevole certezza di poter chiudere l’affare”, riporta il quotidiano.