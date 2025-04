Poteva andare molto peggio le prime parole di Jorge Martin dal letto d’ospedale

Poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati”. Questa la didascalia che accompagna il post pubblicato su Instagram dal pilota spagnolo Jorge Martin, direttamente dal suo letto d’ospedale, in cui ha rassicurato gli appassionati di MotoGp sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente che l’ha coinvolto nel Gran Premio del Qatar.“Sei un guerriero!”, gli ha risposto l’account ufficiale della MotoGp, “Siamo con te” ha invece scritto l’Aprilia, mentre Jorge Lorenzo gli ha detto di farsi forza e che “tutti ci siamo passati, ma passerà. Un abbraccio“. Il campione del mondo in carica è scivolato nel corso del 14esimo giro durante il Gran Premio del Qatar, in cui ha trionfato ancora Marc Marquez. Martin è caduto su un cordolo alto del tracciato di Lusail, per poi essere colpito nella parte dorsale dalla moto di un incolpevole Fabio Di Giannantonio. Ilfattoquotidiano.it - “Poteva andare molto peggio”: le prime parole di Jorge Martin dal letto d’ospedale Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Grazie Dio,. Cercherò di tenervi aggiornati”. Questa la didascalia che accompagna il post pubblicato su Instagram dal pilota spagnolo, direttamente dal suo, in cui ha rassicurato gli appassionati di MotoGp sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente che l’ha coinvolto nel Gran Premio del Qatar.“Sei un guerriero!”, gli ha risposto l’account ufficiale della MotoGp, “Siamo con te” ha invece scritto l’Aprilia, mentreLorenzo gli ha detto di farsi forza e che “tutti ci siamo passati, ma passerà. Un abbraccio“. Il campione del mondo in carica è scivolato nel corso del 14esimo giro durante il Gran Premio del Qatar, in cui ha trionfato ancora Marc Marquez.è caduto su un cordolo alto del tracciato di Lusail, per poi essere colpito nella parte dorsale dalla moto di un incolpevole Fabio Di Giannantonio.

