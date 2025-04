Thesocialpost.it - Detrazioni fiscali dimenticate degli anni precedenti? Puoi recuperarle! Ecco come e quali

Ogni anno milioni di contribuenti compilano la propria dichiarazione dei redditi, cercando di ottenere tutte leIRPEF a cui hanno diritto. Tuttavia, può capitare di dimenticare una spesa detraibile o di non sapere che un determinato costo può generare uno sconto sulle tasse. La buona notizia è che è possibile recuperare le, ma solo rispettando determinate scadenze e modalità previste dalla normativa. Lepermettono infatti di ridurre l’importo dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) da versare allo Stato. Sono diverse dalle deduzioni, che riducono il reddito imponibile: le, invece, si applicano sulle imposte dovute. Tra le spese più comuni che danno diritto atroviamo le spese mediche e sanitarie (visite specialistiche, farmaci, dispositivi medici), spese scolastiche e universitarie (rette, mensa, corsi), attività sportive dei figli tra 5 e 18, canoni di locazione (studenti fuori sede, lavoratori trasferiti), interventi di ristrutturazione edilizia e rificazione energetica (50% o 65% in 10), interessi su mutui per l’acquisto della prima casa, spese veterinarie, entro limiti di legge, contributi previdenziali e assistenziali per colf e badanti.