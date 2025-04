Al via il servizio di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità a Mercatello iniziativa di Nuova Gioventù Balnea APS

Salernotoday.it - Al via il servizio di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità a Mercatello: l'iniziativa di Nuova Gioventù Balnea APS

Leggi su Salernotoday.it

APS attiva ildididi, a cura dei volontari, per le persone in stato didel Quartiereche, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere autonomamente.Ilè operativo le.