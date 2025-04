Lortica.it - Impresa della U.P. Policiano: 7ª ai Campionati Italiani di Società di Mezzamaratona a San Benedetto del Tronto Loitanyang trionfa a Scoglitti, Antonini brilla a Rimini

La Unione Polisportivafirma un’altra grandesportiva in occasione deididi, andati in scena a Sandel. Con una delegazione di quasi 30 atleti, laaretina ha conquistato un eccellente 7° posto nella classifica nazionale a squadre, su un totale di 191partecipanti e oltre 2.000 atleti al via.Nonostante alcune assenze importanti, il team ha saputo dimostrare compattezza e spirito di squadra. Tra gli uomini, hanno gareggiato: Pastorini, Bettarelli, Annetti, Ciambriello, Landucci, Lisi, Luccero, Maccari, Manco, Martino, Monacchini, Monnanni, Orsi, Nespoli, Ragazzini, Sapone, Scaglia, Serboli, Serluca, Sinatti, Sisi e Volpi.In campo femminile, in gara Boncompagni e Picchirilli.Splendida la prestazione di Simone Pastorini, 16° assoluto e primosua categoria con un tempo di 1h10’15”.