Thesocialpost.it - Fabrizio Quattrocchi, Salvini celebra l’anniversario della morte sui social ma esplode la polemica: “Era un mercenario”

Il 14 aprile siil 21esimo anniversariodi. Si trattaguardia di sicurezza privata rapita e uccisa in Iraq nel 2004.è stato poi insignito di una medaglia d’oro al valor civile alla memoria. In questa giornata particolare anche Matteoha voluto dimostrare pubblicamente la sua vicinanza all’italiano ucciso in modo barbaro praticamente in diretta tv. Il leaderLega e vicepremier pubblica un accorato post su X. Ma non tutte le reazioni sono positive, visto che in molti non conservano affatto un ricordo positivo diperché considerato un. Non mancano ovviamente anche tanti messaggi positivi nei suoi confronti.Leggi anche:attacca Macron e l’Ue: “Arrogante”, poi difende TrumpIl post diin onore di“A 21 anni dalla, ricordiamo, barbaramente ucciso in Iraq per mano di estremisti islamici.