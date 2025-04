A Concorezzo è boom di matrimoni civili il Comune lancia il corso prematrimoniale laico

Concorezzo i matrimoni civili sono in costante aumento e per tutta risposta, il Comune decide di rispondere al trend organizzando un corso prematrimoniale civile. Si tratta di tre incontri durante i quali le coppie saranno seguite da psicoterapeuta e avvocato così da arrivare preparati.

