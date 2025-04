Thesocialpost.it - Giovane trovato morto nel fiume Oglio: si è tuffato per scappare

Una serata sfociata nel dramma, quella di sabato scorso, lungo le rive del, nel tratto tra Ponte Urago, dove unha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Il corpo è stato rinel pomeriggio di domenica, dopo ore di ricerche da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La vittima, presumibilmente di origine nordafricana, non è ancora stata identificata.Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con una lite violenta scoppiata nei pressi dell’acqua. Alcuni passanti, che si trovavano nei dintorni di via Maglio, avrebbero assistito alla scena, segnalando una discussione animata tra più persone. Poi, uno dei ragazzi si sarebbe gettato nel, probabilmente nel tentativo di allontanarsi da un pericolo imminente. Da quel momento non è più riemerso.