Cristiano Ronaldo infinito doppietta con super gol dell’ex Juve per decidere Al Nassr Al Riyadh – VIDEO virale

JuventusNews24Cristiano Ronaldo infinito: doppietta con super gol dell’ex Juventus. Il VIDEO è già virale sul webCristiano Ronaldo continua a segnare ed a trascinare l’Al Nassr. Il 40enne ex Juve ha deciso la sfida casalinga contro l’Al Riyadh con una doppietta ed un super gol al volo. Questa la sua rete diventata virale sul web.Cristiano Ronaldo WHAT A GOAL! ? pic.twitter.com/lu2rsxukiG— TC (@totalCristiano) April 12, 2025L’ex attaccante bianconero è il capocannoniere della Saudi Pro League ed a 40 anni continua a trascinare la sua squadra a suon di gol.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo infinito: doppietta con super gol dell’ex Juve per decidere Al Nassr-Al Riyadh – VIDEO virale Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24congolntus. Ilè giàsul webcontinua a segnare ed a trascinare l’Al. Il 40enne exha deciso la sfida casalinga contro l’Alcon unaed ungol al volo. Questa la sua rete diventatasul web.WHAT A GOAL! ? pic.twitter.com/lu2rsxukiG— TC (@total) April 12, 2025L’ex attaccante bianconero è il capocannoniere della Saudi Pro League ed a 40 anni continua a trascinare la sua squadra a suon di gol.Leggi suntusnews24.com

Ne parlano su altre fonti Cristiano Ronaldo infinito: doppietta con super gol - VIDEO. Infinito CR7: segna in rovesciata il gol numero 910 in carriera. Cristiano Ronaldo, altro record! 40 gol nell'anno solare per la 13a volta: battuto Messi. Cristiano Ronaldo infinito, segna 900 gol in carriera: i record della leggenda del pallone. Infinito Cristiano Ronaldo: è arrivato a quota 900 gol in carriera!. Cristiano Ronaldo da favola pure in Arabia, sui social: "I record mi inseguono".

Riporta sport.virgilio.it: Cristiano Ronaldo, doppietta con un’altra magia e il record ora non è utopia - L'Al-Nassr vince contro l'Al-Rihadh in rimonta e grazie ad una doppietta di Ronaldo. Meraviglioso il secondo gol, il portoghese sale a quota 933 reti in carriera avvicinandosi al traguardo dei 1000 ...

Secondo sport.sky.it: Cristiano Ronaldo, il 933° gol della carriera è da premio Puskas. VIDEO - Cristiano Ronaldo è stato il grande protagonista nell'ultimo match dell'Al-Nassr contro l'Al-Riyadh segnando una doppietta. Il secondo gol, realizzato al 64' e il 933° della sua carriera, è stato ...

msn.com comunica: Cristiano Ronaldo show con l'Al Nassr, altra doppietta e magia da fuori area VIDEO - Altra doppietta, goal fenomenale al volo da fuori area e 933 reti in carriera: semplicemente Cristiano Ronaldo. Ancora una volta a togliere le castagne dal fuoco.