Tredici Pietro figlio di Gianni Morandi Milano città di matti e subumani che poi in realtà sono i più sfigati di tutti

Milano è la città delle apparenze. A me piace perché ci sono tante cose da fare, ma è anche una città che ti esclude se non sei buono, bravo e presentabile. Io venivo da Bologna, dove sei figo se sei spoglio di marche. Milano è la città dove sei figo se non hai tempo".sono le parole di. Milanotoday.it - Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi): "Milano città di matti e subumani, che poi in realtà sono i più sfigati di tutti" Leggi su Milanotoday.it è ladelle apparenze. A me piace perché citante cose da fare, ma è anche unache ti esclude se non sei buono, bravo e presentabile. Io venivo da Bologna, dove sei figo se sei spoglio di marche.è ladove sei figo se non hai tempo".le parole di.

Ne parlano su altre fonti Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi): "Milano città di matti e subumani, che poi in realtà sono i più sfigati di tutti". Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: "Sono stato in depressione. Sanremo? Mi hanno scartato. Mai provato Amici, i talent sono il passato". Pietro Tredici, il figlio di Gianni Morandi: “Autolesionismo e psicofarmaci, a Milano mi sono perso". Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi e perché ha scelto questo nome d’arte. Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: «Autolesionismo e mischione di psicofarmaci, a Milano mi sono perso.. “Senza papà Gianni Morandi non avrei imparato il valore dei soldi.

Secondo thesocialpost.it: Gianni Morandi, la drammatica confessione del figlio Tredici Pietro - È disponibile da venerdì 4 aprile Non guardare giù, il nuovo album di Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi. Classe 1997, di origini bolognesi, il ...

Scrive today.it: Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: "Sono stato in depressione. Sanremo? Mi hanno scartato. Mai provato Amici, i talent sono il passato" - Da Milano (dove vive) "la città in cui sei figo se non hai tempo" fino a una riflessione sui talent in cui "non crede". Le parole di Tredici Pietro, uscito da poco con il disco Non Guardare Giù ...

Nota di alfemminile.com: Il figlio di Gianni Morandi non si nasconde più: Tredici Pietro racconta il suo inferno personale - Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, si mette a nudo con l’album Non guardare giù, un’opera cruda e sincera che racconta il suo periodo più buio tra ...