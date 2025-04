Deviazione delle linee extraurbane per lavori in viale Fratti

lavori interessanti l’intersezione tra viale Fratti e via Trento, le linee extraurbane interessate (nn. 2083 – 2105 – 2500 – 2532 – 2535 – 2545 – 2670 – 2730 – 2735 – 2740 – 2745 – 2810 – 2815 – 2820 – 2822 – 2871 ed eventuali rinforzi). Parmatoday.it - Deviazione delle linee extraurbane per lavori in viale Fratti Leggi su Parmatoday.it Dalle ore 14 di martedì 15 aprile 2025 e fino al termine deiinteressanti l’intersezione trae via Trento, leinteressate (nn. 2083 – 2105 – 2500 – 2532 – 2535 – 2545 – 2670 – 2730 – 2735 – 2740 – 2745 – 2810 – 2815 – 2820 – 2822 – 2871 ed eventuali rinforzi).

