Quifinanza.it - OpenAI presenta il piano strategico per guidare l’intelligenza artificiale in Europa

Leggi su Quifinanza.it

hato l’Eu Economic Blueprint, una serie di proposte pensate per aiutare l’a cogliere appieno le opportunità offerte dal, promuovendo una crescita economica sostenibile in tutta la regione e garantendo che l’IA sia sviluppata e applicata dall’, in, per l’.In un momento storico in cui la tecnologia evolve a un ritmo senza precedenti,(IA) rapla leva più potente per ridefinire gli equilibri economici, politici e sociali del XXI secolo. L’ha oggi l’opportunità, ma anche la responsabilità, di costruire un ecosistema competitivo, responsabile e sostenibile nell’era dell’IA. Per farlo, deve affrontare simultaneamente le sfide dell’infrastruttura tecnologica, della regolamentazione intelligente, dell’adozione diffusa e della fiducia pubblica.