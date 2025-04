Thesocialpost.it - “Come hai preso quella laurea?”: esposto di un professore contro la ministra Calderone. La Procura di Roma apre un fascicolo di indagine

Ladiha aperto undisul percorso universitario delladel Lavoro, Marina Elvira, relativo ai titoli conseguiti presso la Link Campus University. Ilè al momento senza indagati né ipotesi di reato.Leggi anche: Meloni da Trump, perché è un viaggio ad alto rischio (nonostante il dietrofront)Tutti i particolari dell’inchiestaL’iniziativa nasce da unpresentato da Saverio Regasto,ordinario di diritto pubblico comparato all’università di Brescia. Nella denuncia, l’accademico chiede ai magistrati di verificare la regolarità delle due lauree ottenute dalla: una triennale in Economia aziendale conseguita nel 2012 e una magistrale in Gestione aziendale ottenuta nel 2016.L’, corredato da ritagli di stampa, solleva dubbi sulla legittimità dei titoli accademici e sollecita un accertamento per valutare l’eventuale presenza di irregolarità o ipotesi di reato.