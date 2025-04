Thesocialpost.it - Trump, tre richieste a Meloni per “salvare” l’Italia dalla scure dei dazi

Dietro l’apparente calma diplomatica, tra i velluti di via Veneto e i silenzi strategici di Palazzo Chigi, si muove un dossier esplosivo. Lo ha rivelato in esclusiva il Giornale d’Italia: Donaldsarebbe pronto a ridurre icontro, ma ha messo sul tavolo tre condizioni molto chiare. E per Giorgia, in vista del viaggio a Washington, la posta in gioco è alta: non si tratta solo di commercio, ma di identità geopolitica.Il prezzo della fedeltà atlantica: aumentare la spesa NATOIl primo diktat arriva sulla questione della Nato.pretende cheporti al 2% del PIL il proprio contributo all’Alleanza, come previsto formalmente, ma mai realmente rispettato da gran parte dei Paesi membri. Per lui non basta: serve un gesto plateale, una dimostrazione di fedeltà atlantica incondizionata.