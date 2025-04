Thesocialpost.it - Hockey, il portiere Thomas Commisso morto improvvisamente a 41 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Lutto nel mondo dell’su ghiaccio italiano per l’improvvisa scomparsa di, exdell’HC Bolzano,a soli 41domenica 14 aprile.Leggi anche: Calciatore muore a 18dopo una ginocchiata alla tempia in una partitaUna carriera tra Alto Adige e TrentinoNato a Bolzano,aveva legato la sua carriera alle squadre dell’Alto Adige e del Trentino, difendendo i pali di Caldaro, Merano, Pergine, Fiemme, Val Pusteria e naturalmente dei Foxes. Cresciuto nelle giovanili del Bolzano, aveva esordito in prima squadra nella stagione 2002/2003, conquistando la Coppa Italia l’anno successivo.I successi e il ricordo delle squadreTra i suoi principali traguardi figurano anche due Supercoppe italiane e il titolo di campione di Serie A2 nel 2007/2008 con il Caldaro.