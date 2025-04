Tarantinitime.it - Banda del buco, colpo a Talsano al negozio Acqua e Sapone

Un furto si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Mediterraneo a Talsano, presso il negozio Acqua e Sapone. A colpire la banda del buco che dopo aver realizzato un varco nella parete sul retro dello stabile, si è introdotta nell'attività rubando l'incasso pari a circa 5mila euro. Sul posto volanti della polizia di Stato e scientifica per i rilievi.