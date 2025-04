Wta Rouen 2025 Bronzetti out a sorpresa al debutto passa la 19enne Rakotomanga Rajaonah

Leggi su Sportface.it

Non inizia nel migliore dei modi la stagione sulla terra rossa europea per Lucia, subito eliminata nel WTA 250 di. L’allieva di Francesco Piccari partiva forte della settima testa di serie del tabellone in Francia, ma alsi è arresa nettamente alla classe 2005 Tiantsoa Sarah(n°291 del mondo), proveniente dalle qualificazioni. Lalocale, alla sua prima vittoria in un main draw del circuito maggiore, si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 in meno di un’ora e mezza di gioco.La cronaca della partitaPartita abbastanza a senso unico, come si evince dal punteggio finale in favore della giovane transalpina. Un primo set in cui c’è stato equilibrio solo nelle prime battute fino al 2-2, concomunque già costretta ad annullare un paio di palle break sia nel primo che nel suo secondo turno di battuta.