"Non fa per me": anche Antonella Viola scarica il Pd

Politica? No grazie. "Per continuare a nutrire la ricerca, la scienza e la cultura scientifica del Paese credo che per me sia necessario rinunciare a quest'offerta, seppur importante: vi ringrazio ma davvero che non fa per me". Con un messaggio postato sul suo profilo Facebook,, nota biologa e professoressa corteggiata dal Pd per le regionali in Veneto scioglie i dubbi e rinuncia alla proposta di candidarsi. "Mi sono voluta prendere un momento di silenzio, nel fine settimana, per prendere una decisione sulla proposta arrivata dalla colazione del centro sinistra - proseguesui social - e sono ovviamente onorata per questa proposta". Molti miei amici, dice la scienziata, l'avevano consigliato di accettare subito, mentre "la mia prima reazione è stata quella di dire non sono assolutamente capace di fare una cosa del genere", forse - ammette - "perché condizionata da questioni culturali".