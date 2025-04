Lapresse.it - Champions League in tv, domani 2 partite dei quarti: dove vederla

In, martedì 15 aprile 2025, si giocano duevalide per il ritorno deidi finale. Il programma prevede Borussia Dortmund-Barcellona e Aston Villa-Paris Saint Germain, entrambe alle ore 21. Nessuna delle duesarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vedere i due match in diretta tv su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguirli anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.Barcellona e Psg hanno difeso il fattore campo all’andata, ottenendo due vittorie preziose. Il Barcellona ha ipotecato la qualificazione alle semifinali battendo il Borussia Dortmund con un netto 4-0: sugli scudi Lewandowski con una doppietta. Vittoria all’andata anche per il Psg, che si è imposto 3-1: a segno anche l’ex giocatore del Napoli Kvaratskhelia.vedere le duein tvBorussia Dortmund-Barcellona sarà live su Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e Aston Villa-Paris Saint Germain in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW.