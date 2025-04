Doppio arresto della polizia spediti dietro le sbarre

polizia di Stato di Caserta ha arrestato, a Marcianise, un 38enne, originario del Nord Africa, per una condanna a oltre 2 anni di reclusione, per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, un italiano di 56 anni, per essere evaso più volte dalla detenzione domiciliare cui era sottoposto. Casertanews.it - Doppio arresto della polizia: spediti dietro le sbarre Leggi su Casertanews.it Ladi Stato di Caserta ha arrestato, a Marcianise, un 38enne, originario del Nord Africa, per una condanna a oltre 2 anni di reclusione, per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, un italiano di 56 anni, per essere evaso più volte dalla detenzione domiciliare cui era sottoposto.

Ne parlano su altre fonti Blitz antidroga della polizia, sequestrati tre chili e mezzo di stupefacenti in due distinte operazioni. Fiumi di soldi e bella vita nei locali a Tavullia, presi con la coca nel bed&breakfast. Furto notturno al supermercato, due arresti. 35 arresti all’alba per traffico di droga e riciclaggio, i dettagli dell’operazione congiunta Polizia-Gdf. Lo spaccio su Telegram: la droga nascosta in una borsa frigo. Dalla 'spedizione punitiva' per debiti si arriva alla casa zeppa di droga.

ilgazzettino.it riferisce: Furti e spaccio, doppio arresto: la polizia ferma un tunisino beccato a vendere metadone e un moldavo mentre sfonda il vetro di una macchina - Processato per direttissima martedì, il giudice ha convalidato l'arresto, sottoponendo il cittadino dell'Est alla misura restrittiva dell'obbligo di firma. Messo al corrente dei fatti ...

Segnala trmtv.it: Articoli con argomento: ‘doppio arresto’ - Adesso la polizia ha arrestato sia la vittima che l'aggressore (continua la lettura) ...

Lo riporta napolitoday.it: Uno zaino nascosto nel retro di un congelatore, un uomo si rifugia in una piccionaia: doppio arresto della polizia - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella serata di venerdì, un 34enne nolano ed un 57enne di Liveri, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.