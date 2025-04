Lancio Blue Origin la diretta dalle 1530 Bezos sta per spedire la futura moglie nello spazio

Quotidiano.net - Lancio Blue Origin: la diretta dalle 15,30. Bezos sta per spedire la futura moglie nello spazio

Leggi su Quotidiano.net

Houston, 14 aprile 2025 – E’ tutto pronto in Texas per ildi New Shepard, il razzo di Jeffche spediràladel magnate Lauren Sanchez, la popstar Katy Perry e altre quattro donne vip, per il primo viaggio tutto al femminile oltre la mesosfera. La finestra per la partenza della missione NS-31 si apre alle 8.30 ora locale, le 15.30 italiane. Si potrà assistere inall’evento grazie allo streaming di, la società spaziale di. L’intera missione che porterà l’equipaggio d’eccezione di New Shepard a varcare la linea di Kármán, il confine dellocosmico riconosciuto a livello internazionale, a 100 km dalla Terra, durerà il tempo di 11, massimo 12 minuti, prima che il razzo faccia ritorno alla base di Van Horn, Texas.