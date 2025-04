Movieplayer.it - Katy Perry e le altre cinque vip nello spazio: il lancio in diretta (VIDEO)

Scorrono i minuti in attesa deldella cantante, della futura moglie di Jeff Bezos e dellequattro aspiranti astronaute., la giornalista Gayle King e la futura moglie di Jeff Bezos, Lauren Sanchez, sono tra le star che tra pochi minuti decollerannonell'ambito di un volo spaziale commerciale tutto al femminile. Blue Origin, l'azienda tecnologica interstellare fondata da Jeff Bezos, ha annunciato a febbraio che la popstar e la co-conduttrice di CBS Mornings sarebbero state due delle sei passeggere a bordo del suo razzo New Shepard per il suo imminente undicesimo volo umano, NS-31. La navetta spaziale decollerà alle 15:30 (ora italiana) dal Launch Site One di Blue Origin nel West Texas. Sarà possibile seguire il .