Arrestato in Diretta Finisce Male Durante la Puntata del Reality

Un concorrente delperde totalmente il controllo ine aggredisce un altro partecipante. Ecco che cosa è accaduto!unainfuocata del Grande Fratello Vip Albania, il pubblico è rimasto scioccato da una scena mai vista prima. Un concorrente, dopo l’eliminazione, ha perso il controllo e ha aggredito fisicamente un altro partecipante. Il gesto, improvviso e violento, ha interrotto la semifinale e fatto piombare la casa delnel caos più totale.Il protagonista di questo episodio è Jozi, nome d’arte del cantante Jozefin Marku. Appena escluso dal gioco, si è avventato contro l’inquilino Gjesti colpendolo con un pugno potentissimo. L’impatto è stato talmente forte da far crollare a terra il malcapitato, mentre in studio e in casa tutti assistevano increduli.