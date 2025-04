Ilrestodelcarlino.it - Matilda De Angelis e Alessandro Borghi a spasso per Trastevere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 14 aprile 2025 - Potrà capitare, camminando per i vicoli romani di, di incrociare l’attriceDeche passeggia in compagnia del fidanzatoDe Santis, frontman dei Santi Francesi. Negli scatti - comparsi su Oggi - prima portano ail cagnolino Miro, poi si uniscono a un’altra coppia, quella formata dall’attoree dalla fidanzata Irene Forti, manager nel settore delle risorse umane, con cui ha un figlio, Heima, di due anni. Le coppie si conoscono da tempo. Una decina di anni fa hanno recitato assieme nel videoclip di “Tutto qui accade” dei Negramaro e nel 2022 dopo sono stati protagonisti di una campagna pubblicitaria per Maserati. Si dice che i vicoli disiano le viscere di Roma. Che a, nonostante tutto, non si è mai tristi.