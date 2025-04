Trevisotoday.it - Dolce e colorata Pasqua per i piccoli pazienti

Buongiorno La nostra associazione sportiva ASD RYd Ryde Your Dreams sabato 12 Aprile ha portato in dono uova colori e disegni da colorare per iricoverati in Pediatria, Patologia Neonatale, Fibrosi Cistica, Onco-ematologia Pediatrica, Terapia Intensiva Neonatale e Day Hospital Pediatrico.