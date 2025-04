Oltre il 91 dei treni regionali è in orario la mappa delle linee più affidabili

treni sempre più in orario. Un'utopia? No. E' la fotografia scattata dalla Regione. Nei primi tre mesi del 2025, infatti, la puntualità dei convogli che circolano sulla rete di Ferrovie Emilia-Romagna ha raggiunto il 91,8%, confermando una sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo del.

