Console generale del Marocco in visita al prefetto

visita in Prefettura del Console generale del Regno del Marocco Mohamed Khalil. La prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha ricevuto a Palazzo del Governo la visita ufficiale del Console generale del Regno del Marocco a Napoli, Mohamed Khalil, accompagnato dal Presidente della comunità marocchina in.

Scrive strettoweb.com: Il viceministro Cirielli in visita presso il Consolato onorario del regno del Marocco in Calabria - Edmondo Cirielli, con delega al continente africano, si è recato presso il consolato onorario del Regno del Marocco in Calabria ... Naccari in ricordo della visita.

Scrive targatocn.it: Il Console del Marocco incontrerà la comunità albese - Un incontro importante si è svolto nei giorni scorsi tra l’associazione ACIA – Associazione Culturale Immigrati Albese e il Console Generale del Marocco a Torino, Sidi Mohammed Biedallah ...