Thesocialpost.it - Chiari, precipita con l’auto dalla provinciale: Francesco Begni muore sul colpo

Leggi su Thesocialpost.it

È costata la vita a un uomo di 70 anni l’uscita di strada avvenuta nella mattinata di lunedì 14 aprile lungo la Strada19, in un tratto situato nel territorio di Rodengo Saiano, nel bresciano. Il conducente, residente a, stava percorrendo la carreggiata a bordo del proprio pick-up quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a pochi metri da un viadotto.Secondo una prima ricostruzione, il veicolo ha sfondato il guardrail e, senza alcuna possibilità di arrestarsi, èto nel vuoto per diversi metri finendo rovinosamente su via Colombaia, la strada sottostante. Per pura casualità, in quel momento non transitavano né altri mezzi né pedoni.L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo all’uomo. Inutile ogni tentativo di soccorso: i Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente da Brescia, hanno dovuto lavorare a lungo per liberarlo dalle lamiere contorte dell’abitacolo.