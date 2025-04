Quotidiano.net - Commissione europea adotta telefoni usa e getta per missioni negli Stati Uniti

Per evitare il rischio di spionaggio, laha deciso di distribuiree computer portatili usa eai propri funzionari in missione, una precauzione finora riservata ai viaggi in Cina. Lo riporta il Financial Times online, citando fonti interne all'esecutivo Ue. I commissari e i funzionari che parteciperanno la prossima settimana alle riunioni dell'Fmi e della Banca mondiale a Washington hanno ricevuto le nuove linee guida analoghe a quelle previste per lein Ucraina e Cina, dove l'uso dei normali dispositivi non è consentito per arginare il rischio della sorveglianza russa e cinese.