Sei donne vip pronte a salpare nello spazio nel team che partirà oggi anche Katy Perry e Lady Bezos

donne vip: Katy Perry, Laura Bezos, Aisha Bowe, Kerianne Flynn, Gayle King e Amanda Nguyen voleranno nello spazio. La cantante ha mandato un messaggio ai suoi fan prima della partenza: "Vi amo"L'articolo Sei donne vip pronte a salpare nello spazio: nel team che partirà oggi anche Katy Perry e Lady Bezos proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sei donne vip pronte a salpare nello spazio: nel team che partirà oggi anche Katy Perry e Lady Bezos Leggi su Ildifforme.it vip:, Laura, Aisha Bowe, Kerianne Flynn, Gayle King e Amanda Nguyen voleranno. La cantante ha mandato un messaggio ai suoi fan prima della partenza: "Vi amo"L'articolo Seivip: nelcheproviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti Blue Origin volo tutto femminile, tra cui Katy Perry e Gayle King, è fissato per oggi alle 15,30 italiane. Katy Perry pronta al viaggio nello spazio (con la moglie di Bezos): il video nella navicella spaziale. Katy Perry e Lady Bezos lunedì nello spazio con Blue Origin. Astrovip pronte per lo spazio: lady Bezos e Katy Perry provano le tute. “Glam anche in orbita”. Nello spazio con capelli e trucco a posto. «Le mie ciglia finte reggeranno». Jeff Bezos, pazza idea della futura moglie: e c’entra anche Katy Perry….

Riporta msn.com: Astrovip pronte per lo spazio: lady Bezos e Katy Perry provano le tute. “Glam anche in orbita” - Domani, lunedì 14 aprile, il lancio del razzo New Shepard di Blue Origin porterà la futura moglie del patron di Amazon, la popstar e altre quattro donne a 100 km dalla Terra: dove vedere la diretta st ...