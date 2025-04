Dayitalianews.com - Montebelluna (Treviso), chiede soldi per restituire cellulare rubato: arrestato 28enne

Colto in flagrante dai CarabinieriUnsenza fissa dimora è statoin flagranza dai Carabinieri dimentre tentava di estorcere 70 euro a un operaio bellunese in cambio della restituzione di un.Il fattoLa rapina era avvenuta la sera del 12 aprile. Il giorno seguente, il presunto autore, un cittadino di origine marocchina con precedenti, ha contattato la vittima proponendo un incontro in centro peril telefono in cambio di denaro.L’interventoAllertati dalla vittima, i militari sono intervenuti subito dopo la consegna del denaro, recuperando la refurtiva e arrestando l’uomo. Ilè stato riconsegnato al proprietario.In attesa del giudizioL’è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.