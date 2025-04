Iodonna.it - Chi vince la puntata diventa immune. Per le sorelle Testa in arrivo la sorpresa della madre

Stasera alle 21:35 su Canale 5 torna in onda The Couple – Una vittoria per due. Per questa seconda, come del resto per il debutto, gli autori del nuovo reality-game condotto da Ilary Blasi hanno intenzione di mettere parecchia carne al fuoco. Una strategia «chi l’ha dura la» che va avanti fino a tarda notte che – almeno per ora – sembra funzionare, visto che i dati d’ascolto dell’esordio sono stati positivi: due milioni e duecentomila telespettatori, pari al 18,6% di share. A distanza di sette giorni il programma riuscirà oppure no ad evitare un brusco calo di ascolti? Ilary Blasi e l’anello misterioso: simbolo d’amore con Bastian Muller? X Leggi anche › Ilary is back con “The Couple”: i concorrenti nel cast e come funziona il nuovo reality di Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, anticipazioni diretta di stasera 14 aprile 2025.