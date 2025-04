Panorama.it - Mbappè, nervosismo e costi folli: da colpo di mercato a zavorra

Leggi su Panorama.it

Un gioiello svalutato e che rischia di trasformarsi in un flop. E’ la storia di Kyliane del Real Madrid, promessi sposi per anni e poi finalmente convolati a nozze nel giugno scorso dopo il lunghissimo braccio di ferro tra il campione francese e il boss del Psg Nasser al Khelaifi. Una storia di tanti soldi e di poche vittorie finora, perchè quello che tutti indicano come il futuro Pallone d’Oro (ma nel 2025 sarà difficile che accada) rischia di chiudere la prima stagione al Bernabeu con zero titoli (come direbbe Josè Mourinho). Il Real si è sciolto nel momento decisivo della stagione enon ha fatto molto per tirarlo fuori dai guai, anzi proprio l’utilizzo del francese ha scombinato i piani tattici del povero Carlo Ancelotti, quasi costretto da Florentino Perez a utilizzare i FabFour (, Vinicius, Bellingham e Rodrigo) tutti assieme, sull’altare dello spettacolo che non sempre coincide con l’equilibrio.