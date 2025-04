Ilgiorno.it - Como, ruba su un'auto in sosta: inseguito e bloccato dal proprietario e da un passante

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 aprile 2025 - All’una e mezza di notte stavando da un’in, ma è stato visto da alcuni cittadini che hanno chiamato la polizia. La pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in piazza San Fedele a, all’interno della città murata, dove alcuni testimoni di quanto appena accaduto avevano fermato un tunisino di 54 anni, irregolare, con precedenti di polizia specifici e senza fissa dimora. Pochi istanti prima era stato notato mentreva da un’in, parcheggiata in via Borsieri, a poca distanza da viale Varese, strada in cui nei giorni scorsi erano stati commessi diversi atti vandalici e furti sui mezzi in. Gli agenti hanno quindi preso in consegna l’uomo, raccogliendo le varie testimonianze di chi ha contribuito al suo fermo, impedendogli di allontanarsi.