Cultweb.it - C’è un pericolo che si nasconde nel riso integrale, lo rivela una ricerca: ecco qual è

Ilè spesso percepito come un’alternativa più sana albianco, grazie al suo maggior contenuto di fibre, vitamine e proteine (ed è vero). Tuttavia, uno studio recente condotto dalla Michigan State University e pubblicato sulla rivista Risk Analysis solleva una questione poco nota ma rilevante: ilcontiene livelli più elevati di arsenico, in particolare arsenico inorganico, una forma piùsa per la salute umana.L’arsenico è un elemento presente naturalmente nella crosta terrestre, ma in alcune condizioni può diventare un contaminante alimentare. Il, rispetto ad altri cereali, ha la capacità di assorbirne quantità maggiori, fino a dieci volte di più. Questo avviene soprattutto per via del metodo di coltivazione. Le risaie allagate favoriscono l’assorbimento dell’arsenico dal terreno alla pianta.