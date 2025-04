Sirmione ripartito lo shuttlebus il servizio navetta per il centro storico

servizio di Arriva Italia dedicato a Sirmione, sviluppato in collaborazione con il Comune di Sirmione e l’Agenzia del TPL di Brescia. Con un passaggio ogni 15/20 minuti, la navetta offre un servizio economico, sicuro, puntuale e sostenibile, contribuendo a ridurre il. Bresciatoday.it - Sirmione: ripartito lo shuttlebus, il servizio navetta per il centro storico Leggi su Bresciatoday.it Riparte sabato 12 aprile, ildi Arriva Italia dedicato a, sviluppato in collaborazione con il Comune die l’Agenzia del TPL di Brescia. Con un passaggio ogni 15/20 minuti, laoffre uneconomico, sicuro, puntuale e sostenibile, contribuendo a ridurre il.

