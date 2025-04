Thesocialpost.it - Treviglio, 16enne scomparsa da due mesi: “Melissa torna da noi”

Leggi su Thesocialpost.it

da oltre sessanta giorni, e nonostante le ricerche non si siano mai fermate, di, 16 anni, non si ha più alcuna notizia dal 1° febbraio, giorno in cui ha fatto perdere le sue tracce a, nel bergamasco. La preoccupazione cresce con il passare del tempo, mentre l’associazione Penelope Lombardiaa lanciare un appello: “Si tratta di una situazione di estrema urgenza, è fondamentale ritrovarla e metterla in sicurezza il prima possibile”.La giovane, che si trovava ospite di una comunità per minori, avrebbe abbandonato la struttura volontariamente, come accaduto già in passato., infatti, soffriva di un forte disagio, confermato dai ripetuti tentativi di fuga. In più occasioni, una volta ritrovata, avrebbe cercato di non farsi identificare, fornendo nomi diversi nel tentativo di evitare il rientro in comunità.