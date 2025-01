.com - SLF, la crew annuncia l’album We The Squad 2

We The2 è il ritorno dei SLF che hannoto il secondo capitolo del loro albumLa FAM più forte d’Italia sta tornando. Il 24 gennaio We The2 (Warner Music Italy) sarà finalmente realtà. In tanti chiedevano il loro ritorno e adesso che gli SLF hannoto il secondo capitolo del loro album manifesto (certificato platino), i fan stanno contando i minuti che li separano dalla release.L’amore viscerale per la propria terra non poteva che fare da sfondo alle immagini del video pubblicato ieri sui social della, in cui Napoli riprende il suo ruolo di membro effettivo della famiglia. Un posto che conferma l’importanza che la città ha avuto in passato e che continua ad avere oggi per tutta la scena. In sottofondo si sentono degli spoiler di alcuni nuovi brani, andati virali da subito, grazie al flow inconfondibile che da sempre li contraddistingue e che non fa altro che aumentare l’hype per l’imminente uscita.